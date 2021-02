Cosa sono le etichette energetiche e perché dal 1 marzo cambieranno (Di martedì 23 febbraio 2021) Le etichette energetiche hanno guidato i consumatori all’acquisto degli elettrodomestici migliori, segnalando i prodotti a maggior efficienza, dai minori consumi e dall’innovazione tecnologica evoluta. Si tratta dei famosi adesivi colorati che, oltre alle sette lettere (da A a G) con il tempo aveva aggiunto alla A il +, il ++ e il +++. Questi simboli indicavano che oltre ad essere di fronte ad un buon prodotto dal punto di vista energetico ed ecologico, si era scelto anche un elettrodomestico moderno o aggiornato nelle sue caratteristiche tecniche. Questa ulteriore suddivisione crea ancora molta confusione così si è deciso di snellire la scala delle lettere e fornire più informazioni grafiche come vi spiegheremo. etichette energetiche dal 1 marzo 2021: spariscono i + Credit Photo ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Lehanno guidato i consumatori all’acquisto degli elettrodomestici migliori, segnalando i prodotti a maggior efficienza, dai minori consumi e dall’innovazione tecnologica evoluta. Si tratta dei famosi adesivi colorati che, oltre alle sette lettere (da A a G) con il tempo aveva aggiunto alla A il +, il ++ e il +++. Questi simboli indicavano che oltre ad essere di fronte ad un buon prodotto dal punto di vista energetico ed ecologico, si era scelto anche un elettrodomestico moderno o aggiornato nelle sue caratteristiche tecniche. Questa ulteriore suddivisione crea ancora molta confusione così si è deciso di snellire la scala delle lettere e fornire più informazioni grafiche come vi spiegheremo.dal 12021: spariscono i + Credit Photo ...

fedefederossi : Beh che dire... Voglio ringraziarvi per tutto l’affetto che nutrite per me nonostante sia più di un anno che sono f… - La7tv : #lariachetira @AndreaPurgatori: 'Il problema non sono i ristoratori ma i clienti, i ristoranti nel weekend erano un… - Daniele_Manca : Recovery fund, i 4 ministri che gestiranno i fondi (#Giovannini, @vitt61 , #Cingolani, #Franco) Chi sono, i loro p… - Py_FeS2 : RT @MaxGarg1962: @nzingaretti Ma cosa ci vuole per organizzare attività che sono ovvie? Cosa si aspetta ad avviare le produzioni in Italia?… - buzzcutseasonI : RT @edoruta: Aduafinta ancora paragona Dayane all’ar3s : “mi ricordo bene le parole di mio padre, non devo farmi maltrattare più da nessuno… -