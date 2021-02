Corriere: grana Sanremo per il Milan, Zlatan pronto a fare il pendolare in elicottero (Di martedì 23 febbraio 2021) Sul Corriere della Sera, Carlos Passerini scrive del Milan e di Ibrahimovic. Lo svedese tra poco prenderà parte al Festival di Sanremo come ospite fisso, con un cachet, per le cinque serate previste, che “dovrebbe aggirarsi sui 250mila euro netti, quindi 50mila a serata”. Ma se già prima del derby il club rossonero non era contento della sua ospitata a Sanremo, lo è ancora meno dopo la sconfitta contro l’Inter. Il Milan però è certo della professionalità di Zlatan e anche della sua capacità di gestirsi al meglio. Ieri, la dirigenza ha stabilito insieme al giocatore un programma di massima. “Un programma di massima, in assoluta tranquillità, è già stato stabilito ieri nel corso di una riunione fra Maldini, Pioli e il giocatore. Quello definitivo verrà però stilato solo lunedì ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) Suldella Sera, Carlos Passerini scrive dele di Ibrahimovic. Lo svedese tra poco prenderà parte al Festival dicome ospite fisso, con un cachet, per le cinque serate previste, che “dovrebbe aggirarsi sui 250mila euro netti, quindi 50mila a serata”. Ma se già prima del derby il club rossonero non era contento della sua ospitata a, lo è ancora meno dopo la sconfitta contro l’Inter. Ilperò è certo della professionalità die anche della sua capacità di gestirsi al meglio. Ieri, la dirigenza ha stabilito insieme al giocatore un programma di massima. “Un programma di massima, in assoluta tranquillità, è già stato stabilito ieri nel corso di una riunione fra Maldini, Pioli e il giocatore. Quello definitivo verrà però stilato solo lunedì ...

