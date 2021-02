Coronavirus ultime notizie: numero vaccini e richiami al 23 febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 23 febbraio 2021. Vaccino Covid: il Governo Draghi vuole farlo produrre in Italia. Il piano Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 23 febbraio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 23 febbraio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 13.314 Tamponi eseguiti: 303.850 Nuovi decessi: 356 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 28Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.146 Nuovi ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 23 febbraio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 23. Vaccino Covid: il Governo Draghi vuole farlo produrre in Italia. Il piano: il bollettino del 23L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 23. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 13.314 Tamponi eseguiti: 303.850 Nuovi decessi: 356 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 28Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.146 Nuovi ...

Abruzzo Sono 322 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.081 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,89% dei campioni.

Coronavirus, D'Amato: nel Lazio si affacciano le varianti A fotografare la situazione sul fronte del coronavirus nella regione è l'assessore alla Sanità ... Scendendo nel dettaglio di quanto accade nel territorio, nella Asl Roma 1 sono 179 i casi nelle ultime

Coronavirus, ultime notizie. In Puglia altri 823 casi e 32 vittime

Covid-19, in Umbria il numero dei decessi supera quota mille Con i dieci decessi registrati nelle ultime 24 ore, l'Umbria supera quota mille nel numero di vittime patite dall'inizio dell'emergenza Covid_19

Covid: 13.314 nuovi casi, 356 vittime (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sono 13.314 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 356, invece, le vittime. Sono 303.850 i tamponi effettuati con il tasso di positività sui ...

