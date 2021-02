Coronavirus, tornano a salire contagiati e morti. Una dose di vaccino per chi ha contratto il virus potrebbe bastare (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore e 356 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza Coronavirus. Ieri c'erano stati 9.630 nuovi casi e 274 vittime. Nella giornata odierna sono stati 303.850 i tamponi effettuati con il tasso di positività sui nuovi casi che è del 4,4% rispetto al 5,6% di ieri, quando i test effettuati erano stati solo 170.672. Nelle ultime ventiquattro ore le terapie intensive occupate nel nostro Paese sono passate da 2.118 a 2.146, +28 rispetto a ieri. in aggiornamentoPer chi ha avuto il Covid potrebbe bastare una sola dose vaccino"Diversi studi internazionali sembrano mostrare che soggetti che hanno avuto il covid da meno di sei mesi con una sola dose di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore e 356 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza. Ieri c'erano stati 9.630 nuovi casi e 274 vittime. Nella giornata odierna sono stati 303.850 i tamponi effettuati con il tasso di positività sui nuovi casi che è del 4,4% rispetto al 5,6% di ieri, quando i test effettuati erano stati solo 170.672. Nelle ultime ventiquattro ore le terapie intensive occupate nel nostro Paese sono passate da 2.118 a 2.146, +28 rispetto a ieri. in aggiornamentoPer chi ha avuto il Coviduna sola"Diversi studi internazionali sembrano mostrare che soggetti che hanno avuto il covid da meno di sei mesi con una soladi ...

