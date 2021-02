Coronavirus, tornano a salire contagiati e morti. “Pronto test che riconosce varianti” (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore e 356 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza Coronavirus. Ieri c'erano stati 9.630 nuovi casi e 274 vittime. Nella giornata odierna sono stati 303.850 i tamponi effettuati con il tasso di positività sui nuovi casi che è del 4,4% rispetto al 5,6% di ieri, quando i test effettuati erano stati solo 170.672. Nelle ultime ventiquattro ore le terapie intensive occupate nel nostro Paese sono passate da 2.118 a 2.146, +28 rispetto a ieri. in aggiornamento"Pronto il test che riconosce le varianti""Pronto il test che riconosce le varianti": lo spiega in una intervista a Repubblica Francesco Broccolo, virologo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore e 356 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza. Ieri c'erano stati 9.630 nuovi casi e 274 vittime. Nella giornata odierna sono stati 303.850 i tamponi effettuati con il tasso di positività sui nuovi casi che è del 4,4% rispetto al 5,6% di ieri, quando ieffettuati erano stati solo 170.672. Nelle ultime ventiquattro ore le terapie intensive occupate nel nostro Paese sono passate da 2.118 a 2.146, +28 rispetto a ieri. in aggiornamento"ilchele""ilchele": lo spiega in una intervista a Repubblica Francesco Broccolo, virologo ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Covid: 13.314 nuovi casi, 356 vittime Sono 13.314 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 356, invece, le vittime. Sono 303.850 i ... Gli attualmente positivi in Italia tornano a salire raggiungendo quota ...

In 24 ore 356 morti in Italia per COVID - 19 Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per COVID - 19 altre 356 persone, e sono 13.314 i nuovi positivi al coronavirus SARS - CoV - 2, su 303.850 tamponi. Tasso di positività è 4,4%. Tornano ad aumentare l'occupazione delle terapie intensive (+28) e i ricoveri in altri reparti (+140). E' quanto si evince, ...

Coronavirus Covid-19: Apg23, giovedì un webinar per riflettere su pandemia e carcere "Covid-19 e carcere: una emergenza nell'emergenza. Mentre le varianti del coronavirus mettono a dura prova il piano di contenimento e di cura della pandemia, oltre 53mila persone vivono rinchiuse nell ...

