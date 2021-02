Coronavirus, Speranza domani alla Camera sulle nuove misure anti Covid. Anche la Siria si affida al vaccino Sputnik (Di martedì 23 febbraio 2021) ITALIA Il ministro della Salute Roberto SperanzaIl ministro della Salute italiano Roberto Speranza terrà domani alle 17:00 alcune comunicazioni nell’Aula della Camera, relative alle nuove misure per il contrasto della pandemia di Coronavirus. Nei giorni scorsi, le Regioni e i ministri dell’esecutivo Draghi si sono riuniti per mettere a fuoco le priorità da attuare. Secondo quanto filtrato nelle scorse ore, si andrà verso la proroga dello stop agli spostamenti tra i territori e verranno introdotte nuove limitazioni nelle zone rosse. STATI UNITI EPA/JIM LO SCALZO Le candele accese alla Casa Bianca in ricordo delle vittime del Covid.Bandiere a mezz’asta sugli edifici federali «Un bilancio straziante». Con ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) ITALIA Il ministro della Salute RobertoIl ministro della Salute italiano Robertoterràalle 17:00 alcune comunicazioni nell’Aula della, relative alleper il contrasto della pandemia di. Nei giorni scorsi, le Regioni e i ministri dell’esecutivo Draghi si sono riuniti per mettere a fuoco le priorità da attuare. Secondo quanto filtrato nelle scorse ore, si andrà verso la proroga dello stop agli spostamenti tra i territori e verranno introdottelimitazioni nelle zone rosse. STATI UNITI EPA/JIM LO SCALZO Le candele acceseCasa Bianca in ricordo delle vittime del.Bandiere a mezz’asta sugli edifici federali «Un bilancio straziante». Con ...

