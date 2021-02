Coronavirus, Salvini da Draghi: 'Abbiamo parlato di riaperture' (Di martedì 23 febbraio 2021) 'Abbiamo parlato di riaperture'. Lo ha detto Matteo Salvini, uscendo da palazzo Chigi dopo un incontro con il premier Mario Draghi. Il leader della Lega ha aggiunto che 'servono interventi mirati, non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) 'di'. Lo ha detto Matteo, uscendo da palazzo Chigi dopo un incontro con il premier Mario. Il leader della Lega ha aggiunto che 'servono interventi mirati, non ...

_JaneMiller_ : RT @tempoweb: Il leader della Lega: perché non riaprire teatri e palestre in sicurezza? #Salvini #Draghi #governo #iltempoquotidiano https… - tempoweb : Il leader della Lega: perché non riaprire teatri e palestre in sicurezza? #Salvini #Draghi #governo… - Aaronn31 : RT @paolorm2012: Coronavirus, Bonaccini d’accordo con Salvini: “aprire ristoranti a cena proposta ragionevole” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Salvini da Draghi: 'Abbiamo parlato di riaperture' #coronavirus - aspettaaspetta : RT @riktroiani: #Coronavirus, #Bonaccini d’accordo con #Salvini: “aprire #ristoranti a cena in sicurezza dove non si hanno troppi rischi di… -