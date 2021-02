Coronavirus oggi, notizie. Bollettino: 13.314 casi su 303.850 tamponi, 356 morti. DIRETTA (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività sui nuovi casi sale al 4,4% rispetto al 5,6% di ieri. Stretta anche in sette Comuni della Bergamasca e in uno del Cremonese. Zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone. Pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino AstraZeneca. Stop a mobilità tra Regioni per altri 30 giorni e e visite vietate in zona rossa. In diverse città va in scena la protesta dei lavoratori dello spettacolo Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività sui nuovisale al 4,4% rispetto al 5,6% di ieri. Stretta anche in sette Comuni della Bergamasca e in uno del Cremonese. Zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone. Pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino AstraZeneca. Stop a mobilità tra Regioni per altri 30 giorni e e visite vietate in zona rossa. In diverse città va in scena la protesta dei lavoratori dello spettacolo

