Coronavirus oggi, notizie. Bollettino: 13.314 casi su 303.850 tamponi, 356 morti. DIRETTA (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività sui nuovi casi sale al 4,4% rispetto al 5,6% di ieri. Le persone in terapia intensiva sono 2.146, 28 in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 18.295, +140 in 24 ore. Stretta anche in sette Comuni della Bergamasca e in uno del Cremonese. Zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone. Stop a mobilità tra Regioni per altri 30 giorni e e visite vietate in zona rossa Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività sui nuovisale al 4,4% rispetto al 5,6% di ieri. Le persone in terapia intensiva sono 2.146, 28 in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 18.295, +140 in 24 ore. Stretta anche in sette Comuni della Bergamasca e in uno del Cremonese. Zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone. Stop a mobilità tra Regioni per altri 30 giorni e e visite vietate in zona rossa

