Coronavirus oggi, le notizie. Zona arancione 'rinforzata' in provincia di Brescia. DIRETTA (Di martedì 23 febbraio 2021) Stretta anche in 7 comuni della Bergamasca e in uno del Cremonese. Zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone. Pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino AstraZeneca. Stop alla mobilità tra Regioni per altri 30 giorni e e visite vietate in Zona rossa nel primo decreto anti-Covid del nuovo esecutivo. In diverse città va in scena la protesta dei lavoratori dello spettacolo Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 febbraio 2021) Stretta anche in 7 comuni della Bergamasca e in uno del Cremonese.rossa nel Comune di Torrice indi Frosinone. Pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino AstraZeneca. Stop alla mobilità tra Regioni per altri 30 giorni e e visite vietate inrossa nel primo decreto anti-Covid del nuovo esecutivo. In diverse città va in scena la protesta dei lavoratori dello spettacolo

repubblica : Coronavirus in Lombardia, zona arancione 'rinforzata' nella provincia di Brescia, in 7 comuni della Bergamasca e in… - SkyTG24 : Covid Roma, sono 19 i positivi in una scuola di Fiumicino: 12 gli alunni. DIRETTA - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - SanteramoLiveIt : Coronavirus: oggi altri 823 positivi e 32 decessi - fisco24_info : Covid Italia oggi, dati delle regioni: 23 febbraio: I bollettini regionali con le news sull'emergenza Coronavirus n… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus Basilicata. 151 nuovi casi, 46 guarigioni e 1 decesso In basilicata si supera di gran lunga la soglia di 100, infatti i nuovi casi di coronavirus sono 151 su 1430 tamponi eseguiti nella giornata di ieri. Si registra un decesso a ...20 e comunicati oggi) ...

Coronavirus, Guido Bertolaso e la svolta sui vaccini in Lombardia: "Strategia di guerra", la rimodulazione della campagna ... dove la terza ondata del coronavirus, a suon di varianti, sta iniziando a picchiare durissimo. E a stretto giro di posta, ecco le parole di Bertolaso, oggi consulente alla vaccinazione in Lombardia: ...

Coronavirus oggi: Zona arancione “rafforzata” nel Bresciano: chiuse tutte le scuole Il Sole 24 ORE Covid. Lazio, il Comune di Torrice diventa “zona rossa” 23 FEB - Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e p ...

Coronavirus, Moratti: Zona arancione rafforzata dalle 18, scuole chiuse domani Milano, 23 feb. Le scuole saranno chiuse da domani”. (LaPresse) – “La zona arancione rafforzata partirà con un’ordinanza questa sera dalle 18. Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione ...

In basilicata si supera di gran lunga la soglia di 100, infatti i nuovi casi disono 151 su 1430 tamponi eseguiti nella giornata di ieri. Si registra un decesso a ...20 e comunicati) ...... dove la terza ondata del, a suon di varianti, sta iniziando a picchiare durissimo. E a stretto giro di posta, ecco le parole di Bertolaso,consulente alla vaccinazione in Lombardia: ...23 FEB - Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e p ...Milano, 23 feb. Le scuole saranno chiuse da domani”. (LaPresse) – “La zona arancione rafforzata partirà con un’ordinanza questa sera dalle 18. Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione ...