Coronavirus oggi, le notizie. Bollettino di oggi: 13.314 nuovi casi, 356 morti. DIRETTA (Di martedì 23 febbraio 2021) Stretta anche in sette Comuni della Bergamasca e in uno del Cremonese. Zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone. Pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino AstraZeneca. Stop alla mobilità tra Regioni per altri 30 giorni e e visite vietate in zona rossa nel primo decreto anti-Covid del nuovo esecutivo. In diverse città va in scena la protesta dei lavoratori dello spettacolo. A breve i dati del Ministero della Salute

