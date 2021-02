Coronavirus, nuove misure anticontagio: Draghi vede i ministri e gli esperti. Miozzo: “Serve la linea della prudenza” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi lavora sulle nuove misure anticontagio. È cominciata alle 19 la riunione convocata dal premier per fare il punto sulla situazione della pandemia. Al vertice c’è il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Css, Franco Locatelli. L’intenzione, secondo diverse fonti di governo, sarebbe quella di varare, già nei prossimi giorni, il nuovo provvedimento destinato a rinnovare le misure anticontagio del dpcm in scadenza il 5 marzo. Domani il ministro della salute Roberto Speranza svolgerà in Parlamento le sue comunicazioni, per una interlocuzione tra governo e Camere sul provvedimento. “Ascolteremo il Presidente. Noi diremo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governo di Mariolavora sulle. È cominciata alle 19 la riunione convocata dal premier per fare il punto sulla situazionepandemia. Al vertice c’è il coordinatore del Cts Agostino, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Css, Franco Locatelli. L’intenzione, secondo diverse fonti di governo, sarebbe quella di varare, già nei prossimi giorni, il nuovo provvedimento destinato a rinnovare ledel dpcm in scadenza il 5 marzo. Domani il ministrosalute Roberto Speranza svolgerà in Parlamento le sue comunicazioni, per una interlocuzione tra governo e Camere sul provvedimento. “Ascolteremo il Presidente. Noi diremo che ...

FontanaPres : ?? Comunicazioni della vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti riguardanti nuove… - Agenzia_Ansa : Dopo le varianti inglese e sudafricana del coronavirus, diffuse ormai a macchia d'olio in Europa, nuove mutazioni e… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuove misure anticontagio: Draghi vede i ministri e gli esperti. Miozzo: “Serve la linea della prudenza”… - Marco376514252 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuove misure anticontagio: Draghi vede i ministri e gli esperti. Miozzo: “Serve la linea della prudenza”… - ___vipera___ : RT @antoguerrera: L'Italia doveva chiudere prima, non adesso, dopo aver lasciato circolare per settimane il virus e le nuove varianti. Un… -