Coronavirus, nelle Marche calano i morti (5), ma aumentano i ricoverati: pazienti anche in Ostetricia e Pediatria/ Il trend dei contagi (Di martedì 23 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 5 i morti segnalati oggi, martedì 23 febbraio, nelle Marche . Si tratta di 2 donne e 3 uomini, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più giovane ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 23 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di, sono stati 5 isegnalati oggi, martedì 23 febbraio,. Si tratta di 2 donne e 3 uomini, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più giovane ...

petergomezblog : Usa, Cuomo nel mirino per i dati sbagliati: nelle case di riposo dello Stato di New York i morti sono stati 15mila… - Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 38.296 tamponi effettuati, sono 1.764… - giornaleradiofm : Covid: 13.314 nuovi casi, 356 vittime: (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sono 13.314 i nuovi casi di coronavirus registrati i… - isNews_it : Coronavirus nelle scuole, Toma fornisce i numeri: 190 i contagi in Molise - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nelle Covid, l'epidemia peggiora: altri 356 morti e crescono ricoveri e terapie intensive La situazione dei contagi da Coronavirus in Italia è stazionaria, con anche oggi 356 morti e 13.314 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 303.850 tamponi processati. Il dato incoraggiante è nel tasso di positività, che ...

Covid, 13.314 nuovi contagi e 356 decessi: tasso di positività al 4,4% Sono 13.314 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento su ieri (9.630) e su martedì scorso, quando erano 10.386. Ma con molti più tamponi, 303.850 (ieri 170.672), con il tasso di positività in calo al 4,4% (ieri ...

Covid Marche oggi: bollettino coronavirus 23 febbraio. Dati sui contagi il Resto del Carlino In Sicilia continuano a scendere i ricoveri, 452 nuovi casi PALERMO – Sono 452 i nuovi positivi al Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia. Con 25.179 tamponi processati l’incidenza è di poco superiore al 1,7%, in diminuzione rispetto a ieri. La regione si ...

Coronavirus in Veneto, più di mille contagi in ventiquattr'ore e 22 morti Il bollettino Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 23 febbraio 2021 nel report della Regione Veneto delle ore 17. Tornano sopra i mille, e per l'esattezza 1.071, i nuovi casi e 22 i morti in 24 ore.

La situazione dei contagi dain Italia è stazionaria, con anche oggi 356 morti e 13.314 nuovi casiultime 24 ore, a fronte di 303.850 tamponi processati. Il dato incoraggiante è nel tasso di positività, che ...Sono 13.314 i nuovi casi Covidultime 24 ore in Italia, in aumento su ieri (9.630) e su martedì scorso, quando erano 10.386. Ma con molti più tamponi, 303.850 (ieri 170.672), con il tasso di positività in calo al 4,4% (ieri ...PALERMO – Sono 452 i nuovi positivi al Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia. Con 25.179 tamponi processati l’incidenza è di poco superiore al 1,7%, in diminuzione rispetto a ieri. La regione si ...Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 23 febbraio 2021 nel report della Regione Veneto delle ore 17. Tornano sopra i mille, e per l'esattezza 1.071, i nuovi casi e 22 i morti in 24 ore.