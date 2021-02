Coronavirus, negli Usa un minuto di silenzio per ricordare le 500 mila vittime del Covid. La Siria approva Sputnik V (Di martedì 23 febbraio 2021) STATI UNITI EPA/JIM LO SCALZO Le candele accese alla Casa Bianca in ricordo delle vittime del Covid.Bandiere a mezz’asta sugli edifici federali «Un bilancio straziante». Con queste parole il presidente statunitense Joe Biden ha commentato il bilancio delle vittime americane della pandemia di Coronavirus, che nelle ultime ore ha superato quota 500 mila decessi, più di quelli di tre guerre: il primo e il secondo conflitto mondiale e la guerra del Vietnam, come ha scritto il New York Times e come ha ricordato lo stesso presidente Usa, parlando alla nazione dalla Casa Bianca. February 22, 2021 Biden ha poi chiesto agli americani di osservare un minuto di silenzio. «Chiedo a tutti gli americani di ricordare quelli che abbiamo perso e quelli ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) STATI UNITI EPA/JIM LO SCALZO Le candele accese alla Casa Bianca in ricordo delledel.Bandiere a mezz’asta sugli edifici federali «Un bilancio straziante». Con queste parole il presidente statunitense Joe Biden ha commentato il bilancio delleamericane della pandemia di, che nelle ultime ore ha superato quota 500decessi, più di quelli di tre guerre: il primo e il secondo conflitto mondiale e la guerra del Vietnam, come ha scritto il New York Times e come ha ricordato lo stesso presidente Usa, parlando alla nazione dalla Casa Bianca. February 22, 2021 Biden ha poi chiesto agli americani di osservare undi. «Chiedo a tutti gli americani diquelli che abbiamo perso e quelli ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negli Che fine hanno fatto i test fai - da - te per il Covid? ...Boris Johnson considera i test rapidi una componente cruciale nella lotta contro il coronavirus e ... Il numero di test effettuati ogni giorno negli Stati Uniti è diminuito di circa il 30% rispetto al ...

Coronavirus Marche: crescono i contagi, i malati e le vittime, la provincia di Ancona è la più colpita Negli ospedali delle Marche sono 543 i ricoverati, 12 in più rispetto a domenica scorsa. Unico dato in controtendenza i 78 ricoveri in terapia intensiva, un calo di 5 unità. Nel frattempo sono stati ...

Coronavirus nel mondo. la Francia rafforza i controlli alla frontiera con l'Italia la Repubblica Natalità, le roccaforti campane In Campania le nuove nascite hanno “superato” di gran lunga i decessi. Mentre tra Cremona e Piacenza - nelle zone rosse della prima ondata Covid, la differenza tra nuove nascite e decessi vira in nega ...

Banca Generali: il Covid ha reso digitale il risparmio degli italiani Il capo azienda della banca controllata dalla compagnia del Leone: pagheremo un dividendo superiore ai nostri impegni. Draghi ha già cambiato la partita. Siamo terzi nel private banking ...

