Coronavirus, le nuove regole dopo il primo decreto Draghi. Centri commerciali disposti a fare i vaccini. Primo caso di variante brasiliana a Roma – LIVE (Di martedì 23 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 19.00 – Daniele Leali multato Daniele Leali, indagato per il caso Genovese, è stato multato per essere stato trovato in un bar. 18.50 – Chiusa scuola a Roma Una scuola è stata chiusa a Roma per la presenza di un caso di variante brasiliana. 17.25 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 febbraio Coronavirus17.00 – Allarme Coronavirus nel Torino, a rischio la partita con il Sassuolo Andrea Belotti8.15 – Covid, spostamenti e visite: le nuove ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 19.00 – Daniele Leali multato Daniele Leali, indagato per ilGenovese, è stato multato per essere stato trovato in un bar. 18.50 – Chiusa scuola aUna scuola è stata chiusa aper la presenza di undi. 17.25 –in Italia, il bollettino del 23 febbraio17.00 – Allarmenel Torino, a rischio la partita con il Sassuolo Andrea Belotti8.15 – Covid, spostamenti e visite: le...

