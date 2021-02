Coronavirus Italia, il bollettino del 23 febbraio: 13.314 positivi, 356 decessi (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia.La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in Italia. Sono stati effettuati 303.850 tamponi e individuati 13.314 nuovi positivi al COVID-19. I positivi attuali sono 387.948, mentre purtroppo risultano esserci 356 i decessi, per un totale di 96.348 morti dall’inizio dell’epidemia.Attualmente positivi: 387.948Deceduti: 96.348Dimessi/Guariti: 2.347.866 (+ 12.898)Ricoverati: 19.788 (-102) di cui in Terapia Intensiva: 2.063 (+4)Tamponi: 303.850Totale casi: 2.832.162 Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 iregistrati nelle ultime 24 ore in.La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in. Sono stati effettuati 303.850 tamponi e individuati 13.314 nuovial COVID-19. Iattuali sono 387.948, mentre purtroppo risultano esserci 356 i, per un totale di 96.348 morti dall’inizio dell’epidemia.Attualmente: 387.948Deceduti: 96.348Dimessi/Guariti: 2.347.866 (+ 12.898)Ricoverati: 19.788 (-102) di cui in Terapia Intensiva: 2.063 (+4)Tamponi: 303.850Totale casi: 2.832.162

