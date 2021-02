Coronavirus in Lombardia | bollettino martedì 23 febbraio | 43 decessi e 2 480 casi positivi | ricoveri in aumento

RegLombardia : #LNews A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122 ????… - repubblica : ?? Coronavirus in Lombardia, in arancione rinforzato tutta la provincia di Brescia, 7 comuni del Bergamasco e uno de… - FontanaPres : ?? Comunicazioni della vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti riguardanti nuove… - APIdal1946 : Emergenza #coronavirus. ll presidente di Regione Lombardia Lombardia ha firmato l'ordinanza, valida dalle ore 18 di… - aylaf__ : RT @RegLombardia: #Covid19 ?? Ordinanza regionale n. 705 del 23 febbraio 2021 Per poter contenere specifici cluster epidemiologici, dal 23 f… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

MilanoToday

- Sono 2.480 i contagi dainoggi, 23 febbraio, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti, che portano ...Le vittime odierne delsono 21 mentre i guariti 1.141. Continuano a svuotarsi gli ... La Regione con più casi giornalieri è ancora la(+2.480), seguita da Emilia Romagna (+1.588), ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Gli attualmente positivi in Italia tornano a salire raggiungendo quota 387.948 (+45 rispetto a ieri). Sono 303.850 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia con il tasso di positività sui nuo ...