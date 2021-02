Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 23 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 febbraio Sono 13.314 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 303mila tamponi. Tasso di positività intorno al 4,3%. Ritornano a salire i decessi (356) e gli ingressi in terapia intensiva (197). In aumento anche la pressione sui servizi sanitari: 140 i ricoveri in più e 28 pazienti gravi in più. La Lombardia (+2.480) è la regione con più casi ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 23 febbraio Sono 13.314 i nuovi casi registrati innelle24 ore, a fronte di oltre 303mila tamponi. Tasso di positività intorno al 4,3%. Ritornano a salire i decessi (356) e gli ingressi in terapia intensiva (197). In aumento anche la pressione sui servizi sanitari: 140 i ricoveri in più e 28 pazienti gravi in più. La Lombardia (+2.480) è la regione con più casi ...

