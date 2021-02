Coronavirus in Campania, i dati del 22 febbraio: 1.436 nuovi positivi e 2.117 guariti (Di martedì 23 febbraio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 21 febbraio dell’unità di Crisi regionale riporta 1.436 positivi su 15.061 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione ha reso noto che i positivi del giorno al Coronavirus in Campania sono 1.436 (di cui 328 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui asintomatici: 1.008, asintomatici: 100 su Leggi su 2anews (Di martedì 23 febbraio 2021)in: il bollettino di ieri 21dell’unità di Crisi regionale riporta 1.436su 15.061 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione ha reso noto che idel giorno alinsono 1.436 (di cui 328 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui asintomatici: 1.008, asintomatici: 100 su

