Coronavirus, il bollettino di oggi: 13.314 nuovi casi e 356 morti. In aumento ricoveri e terapie intensive. Il tasso di positività cala al 4,4% (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 9.630, a fronte di 303.850 tamponi (ieri erano stati 170.672). Il tasso di positività scende al 4,4% rispetto al 5,6% di ieri. Aumentano i decessi 356 contro i 274 di lunedì, per un totale di 96.348 vittime dall'inizio dell'epidemia. Continua la lenta risalita dei ricoveri: , dopo mesi di calo: 2.146 (+28) i ricoverati nelle terapie intensive con 197 ingressi del giorno, 18.295 (+140) i degenti nei reparti ordinari. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, L'articolo LA NOTIZIA.

