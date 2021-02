Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 23 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Diffuso come di consueto dalla Protezione Civile il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 16 febbraio Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 13.314 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 12.898 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 356 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 303.850. Il tasso di positività diminuisce del -1,3% e si attesta al 4,4%. Il totale dei vaccinati contro il Covid-19 ad oggi è di 3.647.651 persone. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva di 28 unità. Allo stesso modo sostenuto aumento anche dei ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Diffuso come di consueto dalla Protezione Civile ilcon isui contagi da, aggiornato ad16: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 13.314 nuovi casi positivi al virus. I guariti disono 12.898 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 356 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 303.850. Il tasso di positività diminuisce del -1,3% e si attesta al 4,4%. Il totale dei vaccinati contro il Covid-19 adè di 3.647.651 persone. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva di 28 unità. Allo stesso modo sostenuto aumento anche dei ...

