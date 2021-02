Coronavirus. Giani: "I dati che forniremo ci lasciano zona arancione" (Di martedì 23 febbraio 2021) "Dobbiamo essere molto in allarme, molto attenti a rispettare, perché è decisivo, il distanziamento, l'igiene, la mascherina, perché se aumentasse il contagio i provvedimenti diventerebbero nuovamente ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 febbraio 2021) "Dobbiamo essere molto in allarme, molto attenti a rispettare, perché è decisivo, il distanziamento, l'igiene, la mascherina, perché se aumentasse il contagio i provvedimenti diventerebbero nuovamente ...

Vivodisogniebas : RT @corrierefirenze: #Coronavirus in #Toscana, Giani apre alle micro Zone Rosse. Varianti, nel Senese ora è allarme: chiuse molte scuole ht… - Vivodisogniebas : RT @corrierefirenze: #Coronavirus in #Toscana, #Siena chiude scuole medie e superiori per una settimana - qn_lanazione : #Coronavirus. Giani: 'I dati che forniremo ci lasciano zona arancione' - 29luglio1971 : RT @qn_lanazione: #Toscana. #Covid Toscana, preoccupa l'aumento dei #casi. #Giani: '#Zona #rossa? Se serve la farò' / LIVE - alfredobianchi : Coronavirus, Giani: 'Contagi raddoppiati in Toscana'. E ora non esclude zone rosse locali -