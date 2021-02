Coronavirus, Brescia in zona arancione rafforzata. Moratti: «Chiuse scuole dell’infanzia, elementari e medie» (Di martedì 23 febbraio 2021) Otto Comuni tra Bergamasco e Cremonese e tutta la provincia di Brescia in zona arancione rafforzata. Questo l’annuncio arrivato oggi, 23 febbraio, dalla Regione Lombardia, a seguito dell’aumento dei contagi da Covid-19. «Oggi il presidente Fontana firmerà un’ordinanza per l’istituzione in tutta la Provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino, in provincia di Cremona, una zona arancione rafforzata, che preveda – chiarisce l’assessore al Welfare Letizia Moratti – oltre alle normali misure della zona arancione, anche la chiusura delle scuole d’infanzia, ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Otto Comuni tra Bergamasco e Cremonese e tutta la provincia diin. Questo l’annuncio arrivato oggi, 23 febbraio, dalla Regione Lombardia, a seguito dell’aumento dei contagi da Covid-19. «Oggi il presidente Fontana firmerà un’ordinanza per l’istituzione in tutta la Provincia die nei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino, in provincia di Cremona, una, che preveda – chiarisce l’assessore al Welfare Letizia– oltre alle normali misure della, anche la chiusura delled’infanzia, ...

