Coronavirus, a Palazzo Chigi incontro Draghi-ministri-Cts. Miozzo: “Non abbiamo parlato di riaperture” (Di martedì 23 febbraio 2021) incontro a Palazzo Chigi tra Draghi, i ministri e il Cts in vista del nuovo Dpcm. Miozzo: “Non si è parlato di riaperture”. ROMA – Primo incontro a Palazzo Chigi tra il premier Draghi, i ministri e il Cts in vista del nuovo dpcm. Un incontro formale per iniziare a ragionare sulle prossime misure da adottare dal 6 marzo. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il presidente del Consiglio potrebbe decidere di abbandonare il dpcm e intraprendere la strada di un decreto da approvare in Parlamento entra 60 giorni. Da capire la durata delle misure e le intenzioni da parte dell’ex numero uno della Bce. Il Cts: “Prudenza. Non situazione ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021)tra, ie il Cts in vista del nuovo Dpcm.: “Non si èdi”. ROMA – Primotra il premier, ie il Cts in vista del nuovo dpcm. Unformale per iniziare a ragionare sulle prossime misure da adottare dal 6 marzo. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il presidente del Consiglio potrebbe decidere di abbandonare il dpcm e intraprendere la strada di un decreto da approvare in Parlamento entra 60 giorni. Da capire la durata delle misure e le intenzioni da parte dell’ex numero uno della Bce. Il Cts: “Prudenza. Non situazione ...

