Coronavirus 23 febbraio | tornano a salire ricoveri e terapie intensive

(Di martedì 23 febbraio 2021) Emergenzaoggi 23in Italia:, i dati che preoccupano gli esperti. Paura per l’impennata delle scorse ore per quanto riguarda il numero die diin terapia intensiva nel nostro Paese: l’emergenzatorna dunque a farsi sentire in maniera decisa. Molto meglio va L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

I dati del 23(7146) I dati del 23In Italia si sono registrati il 23altri 13.314 casi di, con 356 decessi. Sono 303.850 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia con il tasso di positività sui nuovi casi (13.314) che scende al 4,4% ...... vaccinazioni a rilento tra click day e ritardi: impossibile finire a marzooggi. ...ristoranti A spingere per una piena ripresa delle attività di ristorazione era stato lunedì 22...(La Stampa) Abruzzo - Sono 322 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 23 febbraio, secondo i dati del bollettino della regione Veneto - Sono 1.062 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo ...I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 12.898, per un totale di 2.347.866 Le vittime in totale sono 96.348, con 356 decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 274). Vittime, tamponi e guariti.