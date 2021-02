Cooperativa Floriana, positivo l’incontro col commissario Vicari (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPiedimonte Matese (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comitato Pro-Floriana. “Si è concluso positivamente l’incontro programmato per stamane tra gli inquilini aderenti al comitato Pro-Floriana, i rappresentanti di ASIA USB e il commissario prefettizio del Comune di Piedimonte Matese, dott.ssa Patrizia Vicari, che si è dimostrata sensibile al problema e disponibile a porre in essere le iniziative che competono all’ente. Le parti hanno avuto modo, finalmente e dopo decenni di scarsa chiarezza attorno alla vicenda, di esaminare nel dettaglio la situazione in cui attualmente si trovano le 64 famiglie della Cooperativa Floriana. Come è noto, gli appartamenti rischiano di finire in tempi brevi all’asta in assenza di un rapido e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPiedimonte Matese (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comitato Pro-. “Si è concluso positivamenteprogrammato per stamane tra gli inquilini aderenti al comitato Pro-, i rappresentanti di ASIA USB e ilprefettizio del Comune di Piedimonte Matese, dott.ssa Patrizia, che si è dimostrata sensibile al problema e disponibile a porre in essere le iniziative che competono all’ente. Le parti hanno avuto modo, finalmente e dopo decenni di scarsa chiarezza attorno alla vicenda, di esaminare nel dettaglio la situazione in cui attualmente si trovano le 64 famiglie della. Come è noto, gli appartamenti rischiano di finire in tempi brevi all’asta in assenza di un rapido e ...

