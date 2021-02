Contratto con il Qatar da 1,4 miliardi di euro per impianti offshore (Di martedì 23 febbraio 2021) Saipem si aggiudica un Contratto da Qatargas per lo sviluppo di un progetto al largo della costa nord - orientale della penisola del Qatar. Il valore del Contratto ammonta a circa 1,7 miliardi di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Saipem si aggiudica undagas per lo sviluppo di un progetto al largo della costa nord - orientale della penisola del. Il valore delammonta a circa 1,7di ...

forumJuventus : (CT) La Juventus prova a convincere Depay: pronto un contratto di 4 anni a 5 mil per la punta in scadenza con il Li… - Silvana52809292 : RT @simastatecalmi: @FmMosca Beh no, ha senso. Più eviti il contratto con i “germi” e più il sistema immunitario si indebolisce e rischia l… - ReginaNera6 : RT @Cambiacasacca: Che coglioni sti svedesi. Speriamo che facciano un passo indietro e facciano un bel contratto con la Volvo per fabbrica… - GianlucaFicco76 : Riprende oggi a Padova con Electrolux la trattativa per il rinnovo del Contratto integrativo di gruppo - RediStefano : RT @Cambiacasacca: Che coglioni sti svedesi. Speriamo che facciano un passo indietro e facciano un bel contratto con la Volvo per fabbrica… -