Conte, il futuro in politica: le cariche pensate per l’ex premier (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ancora cambiamenti nel Movimento 5 Stelle. Dopo la fuoriuscita del pasionario storico Alessandro Di Battista, che oggi non risulta più nell’elenco degli iscritti, ci potrebbero essere importanti novità ai vertici. l’ex deputato potrebbe portare con sé i pentastellati più ortodossi, delusi dal groverno Draghi e dalle tante alleanze politiche strette negli ultimi anni. Rimarrebbe un movimento più compatto, con l’ala più istituzionale pronta a definire la linea del futuro del partito. Tanti indizi punterebbero all’ingresso ufficiale di Giuseppe Conte nel M5s con un ruolo di rilievo. Lo stesso Luigi Di Maio in diretta Facebook aveva detto che con l’avvocato del popolo si sarebbe trattato di “un arrivederci. Spero che il Movimento lo possa accogliere al più presto”. Il futuro di ... Leggi su improntaunika (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ancora cambiamenti nel Movimento 5 Stelle. Dopo la fuoriuscita del pasionario storico Alessandro Di Battista, che oggi non risulta più nell’elenco degli iscritti, ci potrebbero essere importanti novità ai vertici.deputato potrebbe portare con sé i pentastellati più ortodossi, delusi dal groverno Draghi e dalle tante alleanze politiche strette negli ultimi anni. Rimarrebbe un movimento più compatto, con l’ala più istituzionale pronta a definire la linea deldel partito. Tanti indizi punterebbero all’ingresso ufficiale di Giuseppenel M5s con un ruolo di rilievo. Lo stesso Luigi Di Maio in diretta Facebook aveva detto che con l’avvocato del popolo si sarebbe trattato di “un arrivederci. Spero che il Movimento lo possa accogliere al più presto”. Ildi ...

ItaliaViva : Il futuro di Conte e del M5S lo decideranno Conte e il M5S, non entro in casa d'altri a differenza di chi è entrato… - fattoquotidiano : CONTE, IL PIÙ AMATO E LE QUATTRO VIE DEL SUO NUOVO FUTURO - Sabato scorso, Giuseppe Conte ha passato il testimone,… - Giuggio72684862 : RT @LaNotiziaTweet: Di Battista non è più tra gli iscritti #M5S. Il futuro del Movimento ora è nelle mani di #Conte. #DiMaio e Bonafede han… - DimezzatiS : RT @LaNotiziaTweet: Di Battista non è più tra gli iscritti #M5S. Il futuro del Movimento ora è nelle mani di #Conte. #DiMaio e Bonafede han… - Giuggio72684862 : RT @053_Vince: Sai perché Ennio?...??....... pcchè só tutt na mass d miserabl e nfam....gentaglia che, purtroppo per noi, non ha mai accetta… -