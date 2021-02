Consumi energetici, da marzo nuove classificazioni per gli elettrodomestici (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sebbene per il 56% degli italiani la classe energetica sia molto importante nella scelta di acquisto, il 69,4% dei cittadini del nostro Paese, pari a oltre 30 milioni di consumatori, non è conoscenza della scala di valori che, a partire da marzo, sarà presente sulle nuove etichette di classificazione dei Consumi energetici degli elettrodomestici. A dirlo è un‘indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat. Dal momento che ormai quasi tutti i nuovi elettrodomestici sono concentrati nelle classi migliori, le nuove etichette si baseranno sempre su una scala di valori che va da A (classe più efficiente) a G (la meno efficiente), con la differenza che scomparirà il simbolo “+” e, soprattutto, si irrigidiranno i criteri con ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sebbene per il 56% degli italiani la classe energetica sia molto importante nella scelta di acquisto, il 69,4% dei cittadini del nostro Paese, pari a oltre 30 milioni di consumatori, non è conoscenza della scala di valori che, a partire da, sarà presente sulleetichette di classificazione deidegli. A dirlo è un‘indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat. Dal momento che ormai quasi tutti i nuovisono concentrati nelle classi migliori, leetichette si baseranno sempre su una scala di valori che va da A (classe più efficiente) a G (la meno efficiente), con la differenza che scomparirà il simbolo “+” e, soprattutto, si irrigidiranno i criteri con ...

picciottosempl1 : @EliTredici @EmanueleDiRocco Be' sì, in questo caso la lavastoviglie ha un senso, ma meno di quattro è uno spreco e… - giornaleradiofm : Elettrodomestici, nuove etichette energetiche. Cosa cambia: Roma, 23 feb. - (Adnkronos)() - Arriva il 1 marzo la nu… - _Grillology : @AXAIM_IT E ci facciamo problemi per i pochi grammi di uranio pro-capite necessari per i consumi energetici annuali. - GfK_Italia : RT @greencityit: LG: per gli italiani importante avere elettrodomestici con bassi consumi energetici: Un’analisi LG con il supporto di GFK… - IlMontanari : Ops #Bitcoin , Yanet Yellen mette in guardia su rischio illeciti e stabilità. Il Segretario Tesoro #Usa preoccupat… -