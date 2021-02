CONI-Sport e Salute | Vito Cozzoli risponde a Malagò | “Sarebbe incomprensibile l’apertura di un contenzioso”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Continua il botta e risposta a distanza tra Giovanni, presidente del, e, presidente di: dopo le dichiarazioni odierne del numero uno delloitaliano, all’ANSA ha parlato in serata, che ha espresso un punto di vista opposto. Cosìsulla scelta del Sottosegretario allo: “Siamo sicuri che il Presidente del Consiglio Draghi, insieme con il Governo, nominerà per louna figura di alto profilo, competente ed indipendente. Il Premier ha dimostrato di aver colto appieno, nell’intervento alle Camere, il momento drammatico che sta vivendo il sistemaivo che è un sistema di valori educativi, formativi e sociali, con ...

Coninews : CONI e @libera_annclm ancora insieme. Il Presidente del CONI @giomalago e il Presidente di Libera, Don Ciotti, hann… - REYER1872 : RT @Coninews: Tra le onorificenze assegnate oggi nel corso della Giunta: i Collari d'Oro alla memoria di Gastone Nencini e al quotidiano @t… - Maracanasport : RT @Coninews: Tra le onorificenze assegnate oggi nel corso della Giunta: i Collari d'Oro alla memoria di Gastone Nencini e al quotidiano @t… - Coninews : Tra le onorificenze assegnate oggi nel corso della Giunta: i Collari d'Oro alla memoria di Gastone Nencini e al quo… - LameziaInforma : Melina sulla ripresa dell’Eccellenza: la Figc non presenta richiesta, il Coni non decide di conseguenza -

Ultime Notizie dalla rete : CONI Sport

In zona rossa tutte le attività sono sospese ad eccezione di quelle agonistiche riconosciute dal. Si può solo farea livello individuale mantenendo le distanze. In zona arancione e ...Tuttavia, è anche unoche garantisce senza alcun problema il distanziamento sociale tra gli ... Dello stesso avviso il presidente delMalagò, che ha definito l'evento "Un biglietto da visita ...Continua il botta e risposta a distanza tra Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute: dopo le dichiarazioni odierne del numero uno dello sport italiano, all'A ...Nulla di fatto dal Consiglio del Coni. Era infatti stato ipotizzato per oggi il primo passo possibile per la ripartenza dell’Eccellenza, con l’inserimento della massima categoria regionale nella lista ...