Coni | Petrucci a Malagò | “Sii il nostro portabandiera | dobbiamo prendere una posizione”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Noi ti votiamo, sei tu che devi fare la squadra per la Giunta. Al nuovo sottosegretario devi far presente che noi siamo stati eletti e che rappresentiamo lo sport italiano. Devi essere tu il“. Questa è la richiesta avanzata dal presidente della Federazione italiana pallacanestro, Gianni, a Giovanni, numero uno del, durante il Consiglio nazionale al Foro Italico. “Questa dicotomia tra Comitato olimpico e Sport e Salute ormai è diventata una favola. Non ho nulla contro Vito Cozzoli – ha continuato– ma facciamo riunioni con Sport e Salute e poi emerge che siamo tutti d’accordo, mentre non è così. Oracapire se siamo noi i rappresentanti dello sport italiano democraticamente eletti....