Coni | Malagò | ' con Sport e Salute nessuna novità | contenzioso inevitabile'

Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "Non c'è stata nessuna novità, purtroppo. Penso che sia stato fatto un grande errore da parte loro. Dopo il decreto ci doveva essere, non generosità ma totale disponibilità nel trasferire le persone che servono per l' attività istituzionale del Coni, non fare discorsi di part-time, servizio, o temporanei". Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta nazionale, sul mancato accordo con Sport e Salute sull' assegnazione del personale al Coni secondo quanto dettato dal decreto legge sull' autonomia approvato lo scorso 26 gennaio. "Secondo me -conclude Malagò- è stato un errore significativo di valutazione, da parte del Coni non può non portare all'apertura ...

Ultime Notizie dalla rete : Coni Malagò Coni, Malagò: "Calcio in Giunta valutazione legittima e giusta" Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la volontà espressa ieri dal neopresidente eletto della Figc, di riportare il calcio nella squadra di Giunta nazionale del Comitato ...

Schwazer, Malagò: "Valutare se esiste margine organi competenti" È il pensiero del presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Quando in modo così ineludibile e palese la giustizia ordinaria dice che, non solo non è stato commesso il fatto, ma che c'è qualcuno (...

