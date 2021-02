Congo, salme di Attanasio e Iacovacci su aereo militare italiano. Il video (Di martedì 23 febbraio 2021) Congo, salme di Attanasio e Iacovacci su aereo militare italiano Goma, 23 feb. (askanews) – I feretri dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci assegnato alla sua scorta, sono stati presi in carico da un Boeing KC-767A del 14esimo stormo di Pratica di Mare (Roma) dell’Aeronautica militare all’aeroporto di Goma, in Repubblica democratica del Congo, per essere trasportati in Italia. I due funzionari italiani, secondo quanto ricostruito dall’Intelligence, hanno perso la vita lunedì 22 febbraio 2021 in un attacco compiuto probabilmente a scopo di rapina o sequestro di persona. L’obiettivo non sarebbe stato il capo della sede ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021)disuGoma, 23 feb. (askanews) – I feretri dell’ambasciatorein, Lucae del carabiniere Vittorioassegnato alla sua scorta, sono stati presi in carico da un Boeing KC-767A del 14esimo stormo di Pratica di Mare (Roma) dell’Aeronauticaall’aeroporto di Goma, in Repubblica democratica del, per essere trasportati in Italia. I due funzionari italiani, secondo quanto ricostruito dall’Intelligence, hanno perso la vita lunedì 22 febbraio 2021 in un attacco compiuto probabilmente a scopo di rapina o sequestro di persona. L’obiettivo non sarebbe stato il capo della sede ...

