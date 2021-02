Conferenza stampa Zidane: «L’Atalanta è fortissima. Gasperini? Era già bravo alla Juve» (Di martedì 23 febbraio 2021) Conferenza stampa Zidane: le parole del tecnico del Real Madrid alla vigilia della sfida di Champions League contro L’Atalanta Zinedine Zidane ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro L’Atalanta. Le sue parole. Zidane a Sky Sport: 17 GIUGNO 2001 – «Ultima partita con la Juve? Penso che sono uscito infortunato dalla partita, non me la ricordo bene». REAL MADRID – «Come stiamo? Sappiamo che abbiamo tanti infortunati, abbiamo i giocatori e sappiamo con chi giochiamo, sappiamo che sarà difficile ma è una bella partita di Champions e dobbiamo fare una bella partita». ATALANTA – «Sta facendo un bel lavoro da tanto tempo. Io mi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021): le parole del tecnico del Real Madridvigilia della sfida di Champions League controZinedineha parlato invigilia della sfida di Champions League contro. Le sue parole.a Sky Sport: 17 GIUGNO 2001 – «Ultima partita con la? Penso che sono uscito infortunato dpartita, non me la ricordo bene». REAL MADRID – «Come stiamo? Sappiamo che abbiamo tanti infortunati, abbiamo i giocatori e sappiamo con chi giochiamo, sappiamo che sarà difficile ma è una bella partita di Champions e dobbiamo fare una bella partita». ATALANTA – «Sta facendo un bel lavoro da tanto tempo. Io mi ...

