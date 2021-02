Conferenza stampa Muriel: «Le ultime vittorie del Real parlano chiaro» (Di martedì 23 febbraio 2021) Luis Muriel ha parlato alla vigilia di Atalanta-Real Madrid Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di andata in Champions League contro il Real Madrid. MOMENTO – «Sto vivendo questo momento con molta allegria, giocare contro il Real Madrid è sempre prestigioso. Credo che per affrontarli dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo a disposizione, è l’unico modo per fare grandi prestazioni. Se si dà tutto e si crede nelle proprie caratteristiche si può vincere contro qualsiasi squadra. Giocando come sappiamo possiamo competere ai massimi livelli. Non cambia niente se entro alla fine o gioco dall’inizio, cerco sempre di aiutare la squadra». Real MADRID – «Dobbiamo stare attenti e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Luisha parlato alla vigilia di Atalanta-Madrid Luis, attaccante dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia dell’ottavo di finale di andata in Champions League contro ilMadrid. MOMENTO – «Sto vivendo questo momento con molta allegria, giocare contro ilMadrid è sempre prestigioso. Credo che per affrontarli dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo a disposizione, è l’unico modo per fare grandi prestazioni. Se si dà tutto e si crede nelle proprie caratteristiche si può vincere contro qualsiasi squadra. Giocando come sappiamo possiamo competere ai massimi livelli. Non cambia niente se entro alla fine o gioco dall’inizio, cerco sempre di aiutare la squadra».MADRID – «Dobbiamo stare attenti e ...

