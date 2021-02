Conferenza stampa Kroos: «Ogni partita è come una finale. Sulle assenze…» (Di martedì 23 febbraio 2021) Conferenza stampa Kroos: le parole del centrocampista del Real Madrid alla vigilia della sfida contro l’Atalanta Tony Kroos ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atalanta. Le sue parole. MATCH – «Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto ultimamente, mancano parecchi giocatori. Chi è qua deve dare il massimo, così possiamo fare meglio. Cerchiamo sempre di controllare il match e di fare possesso palla, domani affronteremo una squadra che gioca diversamente, sarà facile adattarci. Domani comunque ci aspetta una sfida complicata, ma lo sapevamo». ASSENZE – «Ogni partita è come una finale, la Champions League inizia adesso. Dopo la fase a gironi Ogni gara ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021): le parole del centrocampista del Real Madrid alla vigilia della sfida contro l’Atalanta Tonyha parlato inalla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atalanta. Le sue parole. MATCH – «Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto ultimamente, mancano parecchi giocatori. Chi è qua deve dare il massimo, così possiamo fare meglio. Cerchiamo sempre di controllare il match e di fare possesso palla, domani affronteremo una squadra che gioca diversamente, sarà facile adattarci. Domani comunque ci aspetta una sfida complicata, ma lo sapevamo». ASSENZE – «una, la Champions League inizia adesso. Dopo la fase a gironigara ...

VittorioSgarbi : Oggi alle 11,30 a Roma (“Vivi Bistrot”, Piazza Navona 2) la conferenza stampa sulla candidatura a sindaco di Roma.… - OfficialSSLazio : #UCL #LazioBayern ?? Mister #Inzaghi presenta la gara in conferenza stampa: 'La partita di domani sarà il coronament… - OfficialSSLazio : #UCL #LazioBayern ?? @ciroimmobile alla vigilia della gara: “Motivati per questo ottavo di finale, ce lo siamo mer… - Giovannaconfal6 : RT @fabcet: Teniamo alta l’attenzione. Che fine ha fatto la conferenza stampa di Renzi per spiegare i suoi affari in Arabia Saudita? https:… - elicriso2 : RT @fabcet: Teniamo alta l’attenzione. Che fine ha fatto la conferenza stampa di Renzi per spiegare i suoi affari in Arabia Saudita? https:… -