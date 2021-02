Concessione dei Benetton. L’offerta sull’88% di Autostrade slitta ancora. Cassa depositi e prestiti si prende un altro giorno. Già in vista venti di guerra sul prezzo (Di martedì 23 febbraio 2021) Cassa depositi e prestiti si prende ancora un giorno per definire L’offerta vincolante sull’88% di Autostrade per l’Italia (Aspi), dov’è capofila di un consorzio con i fondi Macquarie e Blackstone. La riunione del board di ieri è rimasta aperta e in relazione alL’offerta per la società concessionaria controllata dai Benetton e si riaggiorna nel pomeriggio di oggi, “al fine di consentire la contestualità delle determinazioni di tutti i membri del Consorzio”. Come riportato in ipotesi circolate sulla stampa nei giorni scorsi, L’offerta si collocherebbe nella parte alta della forchetta tra 8,5 e 9,5 miliardi di euro, anche se L’offerta pubblica di acquisto totalitaria di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021)siunper definirevincolantediper l’Italia (Aspi), dov’è capofila di un consorzio con i fondi Macquarie e Blackstone. La riunione del board di ieri è rimasta aperta e in relazione alper la società concessionaria controllata daie si riaggiorna nel pomeriggio di oggi, “al fine di consentire la contestualità delle determinazioni di tutti i membri del Consorzio”. Come riportato in ipotesi circolate sulla stampa nei giorni scorsi,si collocherebbe nella parte alta della forchetta tra 8,5 e 9,5 miliardi di euro, anche sepubblica di acquisto totalitaria di ...

StefanoFeltri : Sull'immigrazione non si trova alcuna concessione a Salvini, anzi: 'pieno rispetto dei diritti dei rifugiati' signi… - Apollo_MX5 : RT @soniabetz1: Questo pezzo di Roma è stato dato in concessione a un privato, da VELTRONI, per 50 anni. È così da allora. Il comune non pu… - AlbaaCam : RT @soniabetz1: Questo pezzo di Roma è stato dato in concessione a un privato, da VELTRONI, per 50 anni. È così da allora. Il comune non pu… - GiorgioAntonel1 : RT @soniabetz1: Questo pezzo di Roma è stato dato in concessione a un privato, da VELTRONI, per 50 anni. È così da allora. Il comune non pu… - ShadyandMe1969 : RT @soniabetz1: Questo pezzo di Roma è stato dato in concessione a un privato, da VELTRONI, per 50 anni. È così da allora. Il comune non pu… -