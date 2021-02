Come Al Capone | la procura ottiene le tasse di Trump

(Di martedì 23 febbraio 2021) La Corte suprema degli Stati uniti ha respinto la richiesta degli avvocati di Donalddi bloccare il rilascio delle dichiarazione dei redditi del tycoon, accettando invece quella delladi New York. Anche se le dichiarazioni dei redditi sono protette dalla divulgazione al pubblico a causa delle regole di segretezza del gran giurì, la decisione della Corte suprema potrebbe decretare la fine politica ed economica dell’ex presidente. I documenti in questione vanno dal 2011 al 2019 e riguardano l’assunzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

