Coma Cose, chi sono: età, storia e discografia del duo che partecipa a Sanremo (Di martedì 23 febbraio 2021) I Coma Cose sono un originalissimo duo canoro indie/pop/elettronico che ha raggiunto la notorietà su YouTube, scopriamo tutto su di loro. Il lavoro di svecchiamento del Festival di Sanremo iniziato da Claudio Baglioni è stato accelerato lo scorso anno da Amadeus. Sia l'edizione dello scorso anno che quella di questo 2021 presentano ai nastri di partenza una selezione abbastanza fedele di quelli che sono i gusti musicali della popolazione attuale, comprendendo soprattutto quei generi e quegli artistiche vengono ascoltati dai più giovani. L'apertura alla cultura musicale giovanile, se possibile, quest'anno è ancora più spiccata di quello passato. Alla musica rap e trap, infatti sono stati aggiunti rappresentanti della scena indie (nelle accezioni sia rock che pop), oltre ...

