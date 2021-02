Clementino ricoverato, il cantante è stato operato: “Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino” (Di martedì 23 febbraio 2021) Clementino operato – Solonotizie24Preoccupazione per i fan di Clementino, il rapper campano e giudice di The Voice Senior è stato ricoverato e operato ad Avellino. A raccontare il tutto lo stesso artista nella sua pagina Instagram. Nei mesi scorsi Clementino è stato tra i protagonisti di The Voice Senior, voluto in giuria da Antonella Clerici e al fianco di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e la coppia formata da Albano e la figlia Jasmine Carrisi. Durante gli anni di carriera Clementino, inoltre, ha conquistato i fan Grazie alla sua musica e il suo spiccato senso dell’ironia che l’hanno sempre accompagnato negli anni. Oggi, però, a tenere banco nel web troviamo la pubblicazione di un ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021)– Solonotizie24Preoccupazione per i fan di, il rapper campano e giudice di The Voice Senior èad Avellino. A raccontare il tutto lo stesso artista nella sua pagina Instagram. Nei mesi scorsitra i protagonisti di The Voice Senior, voluto in giuria da Antonella Clerici e al fianco di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e la coppia formata da Albano e la figlia Jasmine Carrisi. Durante gli anni di carriera, inoltre, ha conquii fanalla sua musica e il suo spiccato senso dell’ironia che l’hanno sempre accompagnato negli anni. Oggi, però, a tenere banco nel web troviamo la pubblicazione di un ...

DonnaGlamour : Clementino ricoverato in ospedale! - GossipItalia3 : Clementino ricoverato in ospedale: «Ho subito un intervento», fan in ansia #gossipitalianews -