Claudio Simonetti compie gli anni in streaming: un concerto per festeggiare il compleanno con i propri fan (Di martedì 23 febbraio 2021) Il mondo dello spettacolo, si sa, è in agonia. In attesa della tanto sospirata ripartenza, gli artisti si ingegnano come possono per mantenere un legame con la propria arte, con il proprio pubblico - ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) Il mondo dello spettacolo, si sa, è in agonia. In attesa della tanto sospirata ripartenza, gli artisti si ingegnano come possono per mantenere un legame con laa arte, con ilo pubblico - ...

marionisuno : ...quando Claudio Simonetti suonava coi #daftpunk - - Patty0015 : @48482f1fe4c9458 @Pam070Pamela La conosco di faccia ma non l'ho mai vista lavorare...non ha riconosciuto neppure Cl… - rossimo90 : Una trasmissione che usa come sigla la colonna sonora di un poliziottesco dimenticato (“Italia a mano armata”) si è… - D4Sn0w : Dopo Fabio Frizzi e Claudio Simonetti, ora mancano all’appello i fratelli De Angelis per completare il triumvirato… - pamelaamadeo : RT @Fiammy71: #isolitiignoti Per Claudio Simonetti -