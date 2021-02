Claudia Galanti | incidente fashion con la borsa da quasi 2mila euro

(Di martedì 23 febbraio 2021) Pomeriggio di chiacchiere e shopping per. L’ex showgirl si è concessa una giornata con un’amica in centro a Milano. La bellezza paraguaiana, in Italia da moltissimi anni, si è fatta conoscere al grande pubblico per le partecipazioni televisive ma, da qualche tempo, ha intrapreso un nuovo progetto, dedicato alla cucina. Nel 2020 infattiha lanciato un servizio di cooking box, incentrato su piatti da cucinare e consumare a domicilio. Dopo la morte nel sonno nel 2014 della figlia Indila, a soli 9 mesi, e la difficile separazione dal marito Arnaud Mimran, laha dichiarato di aver trovato pace nel cibo, rispolverando le ricette che era solita cucinare da giovane insieme alla nonna italiana. Se il lavoro e i due figli Liam e Tal la tengono molto impegnata,...

torna a Milano per affari . Le foto in centro la immortalano con un look fashion e accattivante: cappottino con la cintura in vita rosso e sotto maglia e mini nera, collant scuri in ...Con il rugbista - conduttore Martin Castrogiovanni, con la stilista Elisabetta Franchi, con Gerry Scotti quando ha ricordato Veronica Franco, cone il suo dramma. E ancora in altre ...Pomeriggio di chiacchiere e shopping per Claudia Galanti. L’ex showgirl si è concessa una giornata con un’amica in centro a Milano. La bellezza paraguaiana, in Italia da moltissimi anni, si è fatta ...Se nel weekend volete piangere davanti alla tv oppure godervi una rissa verbale con tanto di insulti vi basta sintonizzarvi al sabato pomeriggio su Verissimo o alla domenica sera su Non ...