Citynews con #EU4Future racconta le storie di chi combatte contro il Covid - 19. In partnership con Rds - (Di martedì 23 febbraio 2021) Today.it e rilanciato sulle altre 52 testate nazionali e locali, oltre che su Radio Dimensione Suono. Un progetto realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo e che vedrà il coinvolgimento ... Leggi su primaonline (Di martedì 23 febbraio 2021) Today.it e rilanciato sulle altre 52 testate nazionali e locali, oltre che su Radio Dimensione Suono. Un progetto realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo e che vedrà il coinvolgimento ...

PE_Italia : ??Al via il progetto #EU4Future per raccontare le storie di chi combatte contro il Covid-19 ??Realizzato da… - Primaonline : Citynews con #EU4Future racconta le storie di chi combatte contro il Covid-19. In partnership con Rds… - RSD_studiodelta : GR Locale edizione delle ore 12 (23/02/21) ?? #RSD #PODCAST Le ultime notizie dalla Regione in collaborazione con C… - RSD_studiodelta : GR Locale edizione delle ore 19 (22/02/21) ?? #RSD #PODCAST Le ultime notizie dalla Regione in collaborazione con Ci… - RSD_studiodelta : GR Locale edizione delle ore 12 (22/02/21) ?? #RSD #PODCAST Le ultime notizie dalla Regione in collaborazione con C… -