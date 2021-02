(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Ho appreso la notizia solo qualche minuto fa, e non posso permettermi di emettere nessun giudizio. Posso dire solo che sono questioni molto delicate esia fatta chiarezza fino in fondo, sia per chi accusa che per chi viene accusato”. Così Massimocommenta a caldo all’Adnkronos la notizia dell’apertura ufficiale dell’inchiesta perin capo all’attore Gerard Depardieu, con il quale ha girato ben due film. “Il tema mi tocca molto da vicino, ho delle figlie femmine -dice l’attore romano- ed è qualcosa che fa parte di un terrore atavico per un genitore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Cinema: Ghini, 'Depardieu indagato per stupro? Ci ho lavorato, spero chiarezza'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema Ghini

SardiniaPost

La mia banda suona il Pop Uscita: lunedì 1° marzo alle ore 21.15 in prima visione su SkyUno e in streaming su NOW TV Fausto Brizzi dirige Christian De Sica , Diego Abatantuono, Massimo, ...... Laura Delli Colli (Presidente Fondazioneper Roma), Andrea Delogu (conduttrice ... Monica Guerritore (attrice); Massimo(attore), Maria Green (cantante), Andrew Howe (atleta), ...Martedì 23 febbraio si è svolto in modalità digitale l’evento di presentazione del progetto Usaid Invest, organizzato e promosso da Dem Consulting, società specializzata ...Complice un goccetto di troppo, […] Titolo originale: Natale a Beverly hills Los Angeles. Carlo, a broke gigolo, descends on his former lover's unsuspecting family and the scheming Rocco tries to brea ...