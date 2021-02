Cibo e Covid, perché la pandemia ha acuito i disturbi alimentari (Di martedì 23 febbraio 2021) Il legame tra Cibo e Covid-19 è un legame molto stretto che si è reso palese sin da subito, a partire dalle immagini degli scaffali dei supermercati presi d’assalto e che i media hanno mostrato all’alba della pandemia. Da un lato l’angoscia di morte che esplodeva con l’avanzare del virus evocava la necessità di riempire le dispense, dall’altro aumentava la rabbia legata alle immagini dei pipistrelli selvatici venduti come scandaloso nutrimento nel mercato di Wuhan. Poi i primi sintomi che diventavano oggetto di narrazione e di paura come la mancanza del gusto. Anche in questo caso il virus si mostrava affine alla gola e non solo all’apparato respiratorio. Passarono i giorni, avvenne il primo lockdown e, con esso, il ripopolarsi delle cucine presenti nelle nostre case. Pensate a come negli ultimi 20 anni la cucina di casa fosse ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Il legame tra-19 è un legame molto stretto che si è reso palese sin da subito, a partire dalle immagini degli scaffali dei supermercati presi d’assalto e che i media hanno mostrato all’alba della. Da un lato l’angoscia di morte che esplodeva con l’avanzare del virus evocava la necessità di riempire le dispense, dall’altro aumentava la rabbia legata alle immagini dei pipistrelli selvatici venduti come scandaloso nutrimento nel mercato di Wuhan. Poi i primi sintomi che diventavano oggetto di narrazione e di paura come la mancanza del gusto. Anche in questo caso il virus si mostrava affine alla gola e non solo all’apparato respiratorio. Passarono i giorni, avvenne il primo lockdown e, con esso, il ripopolarsi delle cucine presenti nelle nostre case. Pensate a come negli ultimi 20 anni la cucina di casa fosse ...

larenait : Covid, un anno fa. Ecco cosa succedeva il 23 febbraio 2020 #COVID19 - Stregalibera17 : Ricordo la nostra giornata , io e mia figlia per le strade di questa citta; la musica dei beatles ovunque ,la gent… - pastadirafano : Un sintomo post covid che ho ancora è la parosmia (gusti alterati e percezione di odori sgradevoli anche se in real… - fintotheunknown : ma ho superato tutto e continuerò a farlo. ho superato il covid, un ricovero rimandato, i miei che non capiscono e… - TgrRai : RT @TgrCalabria: Sequestrata a #ReggioCalabria , una casa di riposo abusiva. 3 gli indagati: avrebbero lasciato gli ospiti privi di cibo,… -