"Ci ha lasciato per sempre". Musica in lutto, addio al cantante. La sua musica ha regalato gioia a un paese intero (Di martedì 23 febbraio 2021) "Siamo cresciuti con lui e potevamo sempre contare su di lui per farci sorridere. Oggi dobbiamo salutar un musicista incredibile e una persona molto gentile che ci ha lasciato, il ricordo comunque rimarrà per sempre". lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Fausti. La notizia della morte del musicista e cantante è stata confermata dalla famiglia con un comunicato stampa. "Ho avuto una bella vita e tantissima molta fortuna", aveva detto il cantante e musicista in occasione del suo 80° compleanno nel 2020. La sua famiglia ha diramato un comunicato per annunciare la sua scomparsa: "Se n'è andato sabato 20 febbraio pacificamente. Il suo ricordo resterà per sempre", hanno scritto i familiari. Lascia la moglie e due figli.

