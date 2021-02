Chiara Ferragni è stata bannata dalla Soho House, parla il marito (Di martedì 23 febbraio 2021) A quanto pare sembra proprio che Chiara Ferragni, la nota imprenditrice italiana, sia stata bannata dal ristorante Soho House situato a Los Angeles. A svelare il retroscena è stato proprio il marito Fedez. Esistono circa 18 ristoranti Soho House nelle zone più importanti delle capitali del mondo. Sono ristoranti e club inclusivi nei quali si L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) A quanto pare sembra proprio che, la nota imprenditrice italiana, siadal ristorantesituato a Los Angeles. A svelare il retroscena è stato proprio ilFedez. Esistono circa 18 ristorantinelle zone più importanti delle capitali del mondo. Sono ristoranti e club inclusivi nei quali si L'articolo

