Chiara Ferragni e la sua prima collezione di occhiali con Luxottica | così conquista mente e corpo

(Di martedì 23 febbraio 2021) Non le basta influenzare le menti,– che di certo non ha bisogno di presentazioni –anche il mondo dell’eyewear, perché “Glida sole sono sempre stati un must del mio guardaroba”, ha affermato. L’influencer più seguita al mondo lancia la suainsieme a, che presenterà l’8 Marzo e messa in vendita negli store fisici Salmoiraghi & Viganò, parte del gruppo, e online, ovvia, sul sito www.salmoiraghievigano.it. Cool eye e Bold eye sono, in particolare, le montature della nuova capsule, rispettivadisponibili in quattro e tre varianti di colore. E con l’occhialeria, il brand dellaè sempre più vicino al ‘taglio del ...

Ormai ci siamo abituate a sentire Chiara Ferragni pronunciare la parola "patriarcato" con una certa nonchalance, quindi non ci stupiamo certo come la prima volta durante quella famosa diretta per parlare di violenza di genere. Proprio .... (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) Dopo il mondo degli accessori, con l'autunno - inverno 2021/2022 che ha segnato il primo esperimento con il licenziatario Swinger , e ...