Chi è Samantha Curcio del Trono Classico: età e lavoro della tronista di Uomini e Donne (Di martedì 23 febbraio 2021) È Samantha Curcio la nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo gli addii di Davide e Sophie, il dating show di canale 5 si arricchisce di nuovi protagonisti. Tra questi proprio Samantha, che sarà affiancata nel corso della seconda parte della stagione di Uomini e Donne da Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Scopriamo quindi meglio chi Samantha Curcio, anche se, come prevedibile, di lei ancora non si sa molto considerato che deve ancora iniziare il suo percorso all’interno del programma. Già dal video di presentazione però la ragazza ha fatto trapelare informazioni importanti sul suo conto. Samantha ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 febbraio 2021) Èla nuovadeldi. Dopo gli addii di Davide e Sophie, il dating show di canale 5 si arricchisce di nuovi protagonisti. Tra questi proprio, che sarà affiancata nel corsoseconda partestagione dida Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Scopriamo quindi meglio chi, anche se, come prevedibile, di lei ancora non si sa molto considerato che deve ancora iniziare il suo percorso all’interno del programma. Già dal video di presentazione però la ragazza ha fatto trapelare informazioni importanti sul suo conto....

serena42466638 : RT @Marti__Ml: SAMANTHA: Dayane adesso ti devi avvicinare a Rosalinda per farla salvare da chi ti sostiene perchè Stefania ha i sostenitori… - reieetto : @Anchorhar @bettalibe No a me piace Samantha a priori. Passare a essere la più odiata ad arrivare a un passo dalla… - eleonoraishere_ : Sapete chi mi fa più paura? Quelli che dicono che Samantha è un’icona della comunità LGBT+ #tzvip - RoyalGossip2 : @blackestheaart Samantha ha delle idee non condivisibili nel 2021 ma almeno non si erge paladino della giustizia pe… - LoredanaVeneri : @GrandeFratello Stefania crede di essere più forte di Samantha...fatele vedere le percentuali. La sua convinzione è… -