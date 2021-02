Chi è Hell Raton: Biografia Manuelito, Età, Canzoni, Fidanzata e Instagram (Di martedì 23 febbraio 2021) Hell Raton, all’anagrafe Manuel Zappadu, è un rapper, discografico, manager, talent scout, direttore artistico e creativo italiano. Hell Raton è un giudice di X Factor 2020 insieme a Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli che si occuperà della categoria Under Donne. Hell Raton è ancora in gara a X Factor 2020 e parteciperà alla finale con l’unica sua concorrente in gara: Casadilego, con cui duetterà su Stan di Eminem. Chi è Hell Raton? Nome: Hell Raton Vero Nome: Manuel Zappadu Nome per gli amici: Manuelito Luogo di nascita: Olbia Data di nascita:14 maggio 1990 Età: 30 Segno Zodiacale: Toro Professione: Rapper, discografico e produttore Altezza: Info non disponibile Peso: Info non ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 febbraio 2021), all’anagrafe Manuel Zappadu, è un rapper, discografico, manager, talent scout, direttore artistico e creativo italiano.è un giudice di X Factor 2020 insieme a Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli che si occuperà della categoria Under Donne.è ancora in gara a X Factor 2020 e parteciperà alla finale con l’unica sua concorrente in gara: Casadilego, con cui duetterà su Stan di Eminem. Chi è? Nome:Vero Nome: Manuel Zappadu Nome per gli amici:Luogo di nascita: Olbia Data di nascita:14 maggio 1990 Età: 30 Segno Zodiacale: Toro Professione: Rapper, discografico e produttore Altezza: Info non disponibile Peso: Info non ...

